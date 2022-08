Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall durch herabfallendes Metallteil an der A28, AS Deichhorst +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 18.08.2022, gegen 16:56 Uhr, ereignete sich auf der A28 in Richtung Oldenburg, Anschlussstelle Deichhorst (Ausfahrt Richtung Wildeshausen), ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die 52-jährige Fahrerin eines roten Dacia befuhr die Ausfahrt hinter einem LKW, der ebenfalls die Autobahn verließ. Am Heck des LKW war ein Gabelstapler befestigt. Im Verlauf der Kreisfahrt löste sich plötzlich ein großes, massives Teil der Staplergabel und landete in der Front des Dacia und verursachte dort erheblichen Sachschaden. Der LKW hielt nicht und setzte seine Fahrt, vermutlich weiter in Richtung Wildeshausen, fort. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Telefonnr.: 04435-93160 zu melden.

