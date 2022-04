POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von hochwertigem Autozubehör +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Am 17.04.2022, in dem Zeitraum von 01.30 Uhr bis 10:00 Uhr, ist es an einem Fenster eines Gastronomiebetriebes in der Herbertstraße in Nordenham zu Farbschmierereien gekommen. Bislang unbekannte Täter verunreinigten das Fenster mit weißer Farbe. Wer sachdienliche Hinweise zu der Verursachung geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden. Rückfragen ...

