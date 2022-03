Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in einen geparkten Pkw in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde zwischen Montag, 28. März 2022, 19:00 Uhr und Dienstag, 29.März 2022, 12:48 Uhr die Seitenscheibe eines in der Annenheider Straße geparkten Pkws beschädigt. Durch ein entstandenes Loch wurde die Tür des Fahrzeuges geöffnet. Der Innenraum wurde nach Diebesgut durchsucht. Ob es zu Entwendungen gekommen ist, ist bislang unbekannt. Die Schadenshöhe beläuft sich aktuell auf etwa 250 Euro. Zeugen, die in der tatrelevanten Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell