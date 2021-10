Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kabeldiebstahl in Wildeshausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 11. Oktober 2021, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 13. Oktober 2021, 9:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Kabel auf einem Parkplatz an der Glaner Straße in Wildeshausen.

Die Täter öffneten zuvor zwei mobile Starkstromkästen, welche sich ursprünglich für eine stattgefundene Kirmes dort befunden haben. Die angeschlossenen Leitungen wurden stromlos geschaltet und drei Kabel, jeweils in einer Länge von etwa 100 Metern entwendet.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 1.200 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

