Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahn Polizei Ahlhorn: Mit gefälschtem Führerschein auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Cappeln unterwegs

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Montag, 11. Januar 2021, gegen 00:00 Uhr, kontrollierten Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Pkw, der auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Cappeln in Richtung Hamburg unterwegs war.

Der 32-jährige Fahrer des Pkw wies sich bei der Kontrolle mit einem griechischen Führerschein aus. Die Beamten stellten bei der Überprüfung fest, dass der Führerschein des Mannes gefälscht war.

Gegen den 32-jährigen Delmenhorster wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der gefälschte Führerschein beschlagnahmt.

