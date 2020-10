Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Automatenaufbruch in Hude +++ Zeugen werden gesucht

Bislang unbekannte Täter versuchten am Donnerstag, 29. Oktober 2020, zwischen 03:00 Uhr und 03:20 Uhr gewaltsam zwei Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße gewaltsam zu öffnen. Dieses gelang nicht. An den Automaten entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Zeugen, die relevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

