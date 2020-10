Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unbekannte brechen in Obdachlosenunterkunft ein

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montag, dem 12. Oktober 2020, gegen 10:45 Uhr, bis Dienstag, dem 13. Oktober 2020, gegen 10:45 Uhr, gewaltsam in einer zur Tatzeit unbewohnten Wohnung einer Obdachlosenunterkunft in der Straße An der Hackhorst in Ganderkesee ein.

Aus der Wohnung wurde Bettwäsche entwendet.

Die Höhe des Schadens wurde mit ca. 350 Euro angegeben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-9410 entgegen.

