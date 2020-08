Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Betrunkene PKW-Fahrerin gefährdet Gegenverkehr - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am 29.08.2020, gegen 22.00 Uhr, wurde der Polizei ein PKW gemeldet, der von Bookholzberg kommend die Dwoberger Straße in Schlangenlinien befuhr.

Auf der Oldenburger Straße in Höhe der Hausnr. 37 (Leffers-Park) blieb der PKW an der Verkehrsinsel nach Überfahren des dort stehenden Verkehrszeichens liegen. Die Fahrerin des Opel Astra, eine 63-jährige Frau aus Bremen, stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Dazu wurde eine Blutprobe sowie die Beschlagnahme ihres Führerscheins angeordnet.

Auf dem Weg von Bookholzberg nach Delmenhorst fuhr die Opel-Fahrerin nach Angaben des Erstmitteilers in einer Schlangenlinie, die über die Fahrstreifenbegrenzung hinaus bis auf den Gegenfahrstreifen reichte. Dabei sollen entgegenkomende Personenwagen gefährdet worden sein. Diese bislang unbekannten Fahrer werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst (Tel. 04221/15590) in Verbindung zu setzen.

