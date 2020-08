POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Anschlussstelle Lohne-Dinklage +++ Verursacher alkoholisiert

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Ein alkoholisierter Fahrer eines Kleintransporters hat am Dienstag, 18. August 2020, gegen 08:45 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 verursacht.

Der 53-Jährige aus dem Landkreis Osnabrück wollte mit seinem Kleintransporter an der Anschlussstelle Lohne-Dinklage auf die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück auffahren. Offensichtlich beschleunigten ihm vorausfahrende Pkw zu langsam, so dass er vom Beschleunigungsstreifen direkt auf den mittleren Fahrstreifen wechselte. Dabei übersah er den Sattelzug eines 27-Jährigen aus Weißrussland, der die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück befuhr.

Es kam zur Kollision zwischen der rechten Seite der Sattelzugmaschine und der linken Seite des Kleintransporters, durch die ein Gesamtschaden in Höhe von 8.000 Euro entstand. Die beiden Männer blieben unverletzt.

Allerdings stellten die eingesetzten Beamten beim 53-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von 0,64 Promille.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und nahmen Kontakt zur Staatsanwaltschaft Oldenburg auf. Ein zuständiger Staatsanwalt ordnete die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins an.

