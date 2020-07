Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen: Pkw gefahren unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Am 24.07.20, um 23.00 Uhr, wird in Wildeshausen, Ahlhorner Straße eine 29-jährige PKW Fahrerin angehalten und kontrolliert. Während der Überprüfung wird Alkoholgeruch in ihrer Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Test am Alcomaten ergibt einen Wert von 1,49 Promille. Im Anschluss erfolgt die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheines und die Untersagung der Weiterfahrt.

