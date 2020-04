Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierte Radfahrerin verursacht Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstag, 28. April 2020, für die schnelle Aufklärung eines Verkehrsunfalls in Delmenhorst gesorgt. Der Mann wurde um 13:30 Uhr durch einen Knall aufgeschreckt, drehte sich um und sah, dass eine Frau in der Straße 'Im Delmegrund' vor einem geparkten Pkw lag. Neben ihr lag ein Fahrrad. Der Zeuge half der Frau hoch, die danach zunächst versuchte, Kratzer am beschädigten Mercedes wegzuwischen und sich dann mit dem Fahrrad in Richtung Delmegrundsee entfernte. Die entstandenen Schäden am Pkw wurden später auf ungefähr 1.500 Euro beziffert.

Aufgrund der guten Beschreibung des Zeugen konnte die Frau angetroffen werden. Die 69-jährige Delmenhorsterin stand merklich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,45 Promille. Ihr musste eine Blutprobe entnommen werden. Gegen die 69-Jährige wird nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

