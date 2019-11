Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Reifen in Nordenham zerstochen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannter Täter beschädigten eine Mercedes C-Klasse, indem sie alle vier Reifen des Pkws zerstachen.

Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 21. November 2019, in der Zeit von 1:30 Uhr bis 10:30 Uhr, auf dem Schotterparkplatz eines Vereinsheims in der Straße Zum Weserstrand.

Der Sachschaden wurde auf etwa 400 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden (1388685).

