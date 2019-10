Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 19.10.2019

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit Sperrung der Anschlussstelle Gr. Ippener

Am Freitag, um 13:13 Uhr, befuhr ein 38jährigre Bulgare mit seinem Sattelzug die Autobahn 1 von Bremen kommend und wollte an der Anschlussstelle Gr. Ippener in der Gem. Harpstedt die Bundesautobahn verlassen. In der Anschlussstelle kam der Bulgare mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn ab und im Sichtdreieck zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall wurde der Tank der Sattelzugmaschine aufgerissen und ca. 400 Liter Dieselkraftstoff liefen ins Erdreich. Neben der Freiwilligen Feuerwehr war die Untere Wasserbehörde des Landkreis Oldenburg vor Ort. Für die Bergung des Sattelzuges musste die Anschlussstelle von 14 bis 20 Uhr gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro

PK BAB Ahlhorn



Tel.: 04435-9316115

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell