Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wardenburg +++ Zwei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 18. September 2019, gegen 6:50 Uhr, wurden ein 20-Jähriger aus Wardenburg sowie ein 58-Jähriger aus Edewecht leicht verletzt.

Der Wardenburger war mit seinem Pkw auf der Straße Am Brink in Fahrtrichtung Ammerländer Straße unterwegs und beabsichtigte, an der Kreuzung nach links in den Tungeler Damm einzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Edewechter mit seinem Pkw.

Trotz Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Beide Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

