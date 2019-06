Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Stromkästen in Wardenburg zerstört +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Mitarbeiter des Bauhofes Wardenburg haben festgestellt, dass zwei Stromkästen auf dem Wardenburger Marktplatz in der Huntestraße beschädigt wurden.

Bereits am Freitag, 10. Mai 2019 wurde ein beschädigter Kasten bemerkt, der provisorisch gegen unbefugte Öffnung gesichert werden musste. Nachdem am Mittwoch, 05. Juni 2019 Beschädigungen an einem weiteren Kasten festgestellt wurden, erstattete die Gemeinde Anzeige bei der Polizei.

Beide Stromkästen wurden derart beschädigt, dass sie komplett ersetzt werden müssen. Es wurde jeweils unter massiver Gewaltanwendung die Verankerung im Sockel gelöst, wodurch sich die Türen nicht mehr verschließen lassen. Der entstandene Schaden wurde auf 15.000 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04407/923-115 mit der Polizei in Wardenburg in Verbindung zu setzen (666999).

