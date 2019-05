Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrradcodierung am 29. Mai 2019 in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Die Polizei bietet am Mittwoch, den 29. Mai 2019 in der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr, die Codierung von Fahrrädern in der Polizeistation Dötlingen, in der Straße Heuberge 1b in 27801 Dötlingen, an.

Mitzubringen sind neben dem zu codierenden Fahrrad ein gültiges Personaldokument und wenn möglich ein Eigentumsnachweis (Kaufvertrag oder Rechnung) sowie der Fahrradpass.

Besitzer eines Pedelecs werden gebeten, den Schlüssel für den Akku des Zweirades mitzubringen, da sich die dringend erforderliche Fahrradrahmennummer unter dem Akku befindet.

Es kann bereits im Vorfeld der Erfassungsbogen zur Fahrradcodierung von der Internetseite der Polizei Delmenhorst heruntergeladen, ausgedruckt und ausgefüllt werden.

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_delmenhorst_oldenburg_land/themen/fahrradcodierung-1072.html

