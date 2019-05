Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montag, 13. Mai 2019, in ein Einfamilienhaus in der Johann-Schmidt-Straße in Delmenhorst eingebrochen.

In der Zeit von 10:30 bis 13:20 Uhr wurde eine rückwärtige Scheibe einer Tür zerstört und so Zutritt zum Gebäude erlangt. Hier wurde zielgerichtet nach Wertgegenständen gesucht. Dabei entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden wurde auf 4.000 Euro beziffert, der Wert des Diebsguts stand noch nicht fest.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (557185).

