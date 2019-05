Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Überladener Kleintransporter auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Emstek +++ Fahrer mit Fahrverbot

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 13. Mai 2019, um 09:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Kleintransporter auf der A1. Der Transporter war in Richtung Hamburg unterwegs und wurde auf einem Parkplatz in der Gemeinde Emstek angehalten. Die Beamten hatten den Verdacht einer möglichen Überladung. Die Überprüfung auf einer nahegelegenen Waage ergab, dass die zulässige Gesamtmasse von 3500 Kg um 770 Kilogramm überschritten wurde.

Außerdem wurde der 42-jährige Fahrer aus Rumänien durch die Beamten überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Fahrverbot bestand. Sein Führerschein wurde sichergestellt und der zuständigen Bußgeldstelle übersandt. Der 42-Jährige musste zudem ein Bußgeld in Höhe von 650 Euro begleichen, das in einem vorangegangenen Verfahren gegen ihn verhängt wurde.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Bußgeldverfahren wegen der Überladung eingeleitet.

Der Halter des Transporters, 24 Jahre aus Wuppertal, fuhr in einem Pkw hinter dem 42-Jährigen und stoppte ebenfalls auf dem Parkplatz. Als Halter wurde gegen ihn ebenfalls ein Verfahren wegen der Überladung des LKW eingeleitet.

Die Weiterfahrt mit dem LKW wurde erst nach einer Umladung genehmigt.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell