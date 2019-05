Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen. Am heutigen Montag, den 13.05.2019, kam es gegen 17:00 Uhr vor dem Krankenhaus Johanneum in Wildeshausen, Feldstraße 1, zum Diebstahl einer schwarzen Damenhandtasche. Zum Zeitpunkt der Tatausführung befand sich die Geschädigte mit ihrem Ehemann auf einer Sitzbank vor dem Krankenhaus, als sich ein unbekannter Täter näherte und nach der Handtasche der Geschädigten griff. Der Täter flüchtete anschließend mit drei weiteren Personen in Richtung Innenstadt. Ein Zeuge konnte die Verfolgung bis zum K+K Markt aufnehmen. In Höhe des Waldstückes hinter dem Einkaufsmarkt verlor der Zeuge den Blickkontakt. Neben den eingesetzten Polizeibeamten der örtlichen Dienststellen war auch der Polizeihubschrauber im Einsatz.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel: 04431-941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (558077).

