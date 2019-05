Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Kontrolle auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek +++ Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 13. Mai 2019, um 13.50 Uhr, stoppten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der A1 einen Pkw mit Kennzeichen aus Recklinghausen. Die 44-jährige Fahrerin war in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs und fiel in der Gemeinde Emstek auf, weil sie ihren Hund und den gesamten Hausstand im Fahrzeug transportierte.

Die Beamten stellten fest, dass die Fahrerin keinen gemeldeten Wohnsitz in Deutschland und zudem auch keinen Führerschein hatte. Ihr Pkw war weder angemeldet, noch bestand eine Versicherung für das Fahrzeug. Ermittlungen ergaben, dass die angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet wurden und für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren.

Gegen die Frau wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug wurde verschlossen abgestellt und die Schlüssel durch die Beamten sichergestellt.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell