Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Rechtsanwaltskanzlei in Brake+++ Zeugen gesucht+++

Delmenhorst (ots)

Brake. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brechen bislang unbekannte Täter in eine Rechtsanwaltskanzlei im Schrabberdeich ein. Sie hebeln ein rückwärtiges Fenster auf und durchsuchen alle Räumlichkeiten. Außerdem wird ein vorhandener Tresor angegangen, kann aber nicht geöffnet werden. Letztlich wird eine geringe Menge Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 04401/9350 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

