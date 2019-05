Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall in Delmenhorst+++ eine Person verletzt+++ Kreuzungsbereich teils voll gesperrt+++

Delmenhorst (ots)

Zu einem Verkehrsunfall in Delmenhorst kam es am Donnerstag, den 09. Mai, gegen 17.45 Uhr. Eine 24-jährige Delmenhorsterin fuhr von der Cramerstraße aus Richtung Autobahn kommend in den Kreuzungsbereich der Bismarckstraße ein und beabsichtigte nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie mit ihrem VW einen entgegenkommenden und vorfahrtberechtigen Hyundai. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Fahrzeugführer, ein 55-jähriger Delmenhorster, verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der Kreuzungsbereich für 2 Stunden gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro

