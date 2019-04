Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland

Delmenhorst (ots)

Drei Personen wurden am Dienstag, 09. April 2019, gegen 17:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Stadland verletzt.

Ein 26-jähriger Mann aus Nordenham befuhr mit seinem Renault die K191 in Rodenkircherwurp und wollte dort die B437 in Richtung Hartwarderwurp überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 59-Jährigen aus Wallenhorst, der mit seinem Audi die B437 in Richtung Autobahn 29 befuhr. Durch den Zusammenstoß mit dem Renault wurde der Audi gegen ein Wohnmobil eines 70-jährigen Nordenhamers geschleudert, der an der Einmündung zur B437 verkehrsbedingt warten musste.

Während der 26- und der 70-Jährige leichte Verletzungen erlitten, musste der 59-jährige Audi-Fahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gefahren werden.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wurde auf 18.000 Euro beziffert.

