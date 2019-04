Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: PK Brake: Unfallflucht in Ovelgönne ++ VU in Mittelort ++ Motorradfahrer stürzt in Kurve ++ Werkzeugdiebstahl in Neuenkoop ++ Versuchter Einbruchsdiebstahl in Lemwerder ++ Diebstahl in Lemwerder ++

Ovelgönne. Am Sonntagnachmittag, den 07.04.2019, zwischen 13:30 Uhr und 17:00 Uhr, wurde in der Straße Dorfweg, im Ortsteil Großenmeer, ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw durch ein zurzeit noch unbekanntes Fahrzeug angefahren und hierdurch erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Die Schadenshöhe am beschädigten Fahrzeug wird auf 3000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Ovelgönne, Telefonnummer 04480/1612, zu melden.

-

Ovelgönne. Am Sonntagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, missachtete ein 45-jähriger Braker, der die Hamelstraße mit seinem PKW der Marke Ford in Richtung B 211 befuhr, an der Kreuzung Hamelstraße/B211 (Oldenbrok-Mittelort), die Vorfahrt eines 62-jährigen Brakers, der wiederum die B 211 mit einem Pkw, Daimler-Benz, aus Richtung Oldenburg kommend in Richtung Brake befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch an beiden Pkw Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6500,00 Euro entstand. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

-

Berne. Am Montag, den 08.04.2019, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich auf der L868, Berner Deich, ein Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Oldenburg befuhr mit seinem Motorrad die L868 von Hude kommend in Fahrtrichtung Berne. Ausgangs einer Rechtskurve geriet er nach derzeitigem Ermittlungsstand alleinbeteiligt infolge unangepasster Geschwindigkeit nach rechts auf die Berme, überfuhr dort eine Bake und rutschte im Anschluss in den angrenzenden Graben. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen und ein Notarzt waren vor Ort. Der Fahrzeugführer wurde mit Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Das Motorrad war nach dem Zusammenstoß noch fahrbereit.

-

Berne. Unbekannte Täter betraten im Zeitraum vom 04.04.19 bis zum 07.04.19 unbefugt eine Landwirtschaft in der Neuenkooper Straße und entwenden diverse Elektrowerkzeuge und Gartengeräte im Wert von ca. 2000 Euro. Die Gegenstände lagerten in einer Garage und einem anliegenden Schuppen. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern, verdächtigen Umständen oder Fahrzeugen im genannten Zeitraum geben können, werden gebeten diese der Polizei in Brake unter 04401/9350 zu melden.

-

Lemwerder. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom Donnerstag, den 04.04.2019, 18:30 Uhr, bis Sonntag, den 07.04.2019, 12:00 Uhr, in eine Anwaltskanzlei und Logopädiepraxis in der Stedinger Straße einzubrechen. Der Versuch, die Eingangstür aufzuhebeln scheiterte. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lemwerder, Telefonnummer 0421/67498, in Verbindung zu setzen.

-

Lemwerder. Im Zeitraum vom 20.03. bis 27.03.19 entwendete ein bisher unbekannter Täter aus einer Gartenlaube auf dem Kleingartengelände zwischen dem südlichen Fußballfeld der Sportanlage "Ernst-Rodiek-Halle" und der "Brennhofstraße" eine Motorsense der Marke Scheppach samt Zubehör. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lemwerder, Telefonnummer 0421/67498, in Verbindung zu setzen.

