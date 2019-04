Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Auseinandersetzung zwischen jungen Männern im Hasporter Damm +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Delmenhorst sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits in den frühen Abendstunden von Donnerstag, 28. März 2019, ereignet hat.

Zwei junge Männer, 16 und 18 Jahre alt, aus Delmenhorst waren auf dem Gehweg vom Hasporter Damm in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe der Gabelsberger Straße wurden sie von einem Radfahrer überholt, auf dessen Gepäckträger sich eine weitere Person befunden hat. Das Fahrrad wurde gestoppt und beide Personen gingen auf die beiden Fußgänger zu.

Den jungen Männern wurde dabei mit Schlägen gedroht, wenn sie den beiden Tätern kein Geld aushändigen würden. Da sie tatsächlich kein Geld dabeihatten, schlug einer der Männer den 18-Jährigen nieder.

Währenddessen fuhr ein weißer Pkw am Vorfallsort vorbei. Der Fahrer stoppte und stieg aus. Dadurch wurden die beiden Täter wohl an der weiteren Ausführung gehindert. Sie flüchteten in Richtung Kreisverkehr (Annenheider Straße). Der Fahrer dieses Pkws wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Gleiches gilt für weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können (368896).

