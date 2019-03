Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Warnung vor falschen Handwerkern, falscher Handwerker entwendet Bargeld, Unfallflucht

Delmenhorst (ots)

Warnung vor falschen Handwerkern:

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Nordenham vor sogenannten "falschen Handwerkern". Diese gaukeln insbesondere älteren Menschen vor, offiziell in der Wohnung der Geschädigten Dinge prüfen zu müssen, da eventuell eine Gefahr für deren Gesundheit besteht. Sind sie in der Wohnung der Geschädigten, wird das Schließen der Wohnungstür durch diese nur vorgetäuscht! In Wirklichkeit ist die Haustür nur angelehnt. Später betritt dann ein zweiter Täter unbemerkt die Wohnung und durchsucht diese nach Bargeld und Wertgegenständen. Lassen sie sich in jedem Fall einen Ausweis vorlegen und prüfen sie diesen. Achten sie darauf, dass sie die Haustür selber schließen und lassen sie den vermeintlichen Handwerker nicht allein in den Räumlichkeiten. Vereinbaren sie im Zweifelsfall einen Termin mit dem "Handwerker oder Stadtbediensteten" und ziehen sie eine Person ihres Vertrauens hinzu. Bei Unsicherheit informieren sie unverzüglich die Polizei. Eine Beschreibung der Person und eines eventuell genutzten Fahrzeuges wären sehr hilfreich.

Falscher Handwerker:

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag, 29.03.2019, zwischen 07:35 Uhr und 08:05 Uhr, ebenfalls in Nordenham, in der Schumannstraße, zu einem Diebstahl durch einen "Falschen Handwerker". Dieser hatte bei einer 83-jährigen Dame geklingelt und sich als Mitarbeiter der Stadt ausgegeben. Unter dem Vorwand, das Leitungswasser auf Bakterien prüfen zu müssen, verschaffte sich dieser Zugang zu der Wohnung der Geschädigten. Gemeinsam wurde mit dieser das Badezimmer aufgesucht und ein zweiter Täter betrat durch die nicht geschlossene Haustür die Wohnung. Im Inneren der Wohnung wurden durch den zweiten Täter Behältnisse geöffnet und es wurde Bargeld entwendet. Zur Beschreibung wurde lediglich bekannt, dass es sich um einen dunkel gekleideten, ca. 30 - 50 Jahre alten, ca. 180 cm großen Mann mit osteuropäischem Aussehen gehandelt haben soll. Der zweite Täter wurde nicht gesehen. Personen, die zum fraglichen Zeitpunkt im Bereich der Schumannstraße Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, Tel. 04731-99810 in Verbindung setzen.

Verkehrsunfallflucht:

Am Freitag, 29.03.2019, kam es zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr, in Nordenham, auf dem Parkplatz eines Alten- und Pflegeheimes in der Sophie-Scholl-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach wurde ein dort geparkter Pkw Renault Megane, vermutlich durch einen rangierenden Lkw beschädigt. Der Lkw durchfuhr zuvor eine Pflanzinsel und beschädigte dort eine Laterne. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeugführer. Es wurde ein Schaden in Höhe von ca. 2000,- Euro verursacht. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, Tel. 04731-99810, in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell