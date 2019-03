Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Bargeld aus Restaurant entwendet

Delmenhorst (ots)

Zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Weberstraße ist es in der Nacht von Mittwoch, den 27.03.2019, auf Donnerstag, den 28.03.2019, in Delmenhorst gekommen. Bisher Unbekannte drangen gewaltsam in das Restaurant ein und entwendeten u.a. Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden

Rückfragen gerne an:

Merle Behle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell