Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Fahrzeugkontrolle in Elsfleth führt zu mehreren Verstößen

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake kontrollierten am Dienstag, 26. März 2019, 12:00 Uhr, einen Pkw in Elsfleth und stellten dabei gleich mehrere Verstöße fest.

Der Opel fiel den beiden Beamten in der Straße 'An der Stadthalle' auf und wurde dort auch angehalten. Der Fahrzeugführer, ein 37-jähriger Mann aus Brake, gab sofort an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der Opel nicht mehr zugelassen war. Die am Pkw angebrachten Kennzeichen waren ungültig und zudem für einen VW ausgegeben.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 37-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

