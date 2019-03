Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in eine Nordenhamer Discothek +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag, 26. März 2019, in eine Discothek in der Peterstraße in Nordenham eingebrochen.

Zwischen 01:00 und 09:45 Uhr verschafften sie sich zunächst Zutritt zum Innenhof und brachen hier eine Tür auf. In den Räumen der Discothek wurden mehrere Spielautomaten aufgebrochen. Die Täter entwendeten daraus eine bislang unbekannte Menge Bargeld und nahmen zudem noch mehrere Flaschen alkoholischer Getränke an sich.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen (357279).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell