POL-DEL: LK Oldenburg: Ladendiebe in Ganderkesee festgenommen

Zwei Männer haben am Dienstag, 19. März 2019, gegen 12:25 Uhr, in einem Supermarkt in der Lange Straße in Ganderkesee versucht, Kaffee im Wert von fast 150 Euro zu entwenden. Dabei wurden sie vom Marktleiter beobachtet.

Im Kassenbereich wurden die beiden Tatverdächtigen von der Kassiererin aufgefordert, die mitgeführten und gefüllten Rucksäcke zu öffnen. Daraufhin ergriffen sie die Flucht, ließen die Rucksäcke mit dem Kaffee aber zurück. Es konnte noch beobachtet werden, wie sie in einen roten Kleinwagen gestiegen und in Richtung B213 weggefahren sind.

Gegen 13:00 Uhr kam den in der Fahndung eingesetzten Beamten der Polizei Wildeshausen auf der B213 in Dötlingen ein roter Kleinwagen mit zwei männlichen Insassen entgegen, die einer Kontrolle unterzogen wurden.

Den beiden Tatverdächtigen wurde der Grund für die Kontrolle erläutert. Dabei gaben sie den versuchten Diebstahl zu. Bei der folgenden Durchsuchung des Fahrzeugs wurde weiteres Diebesgut, Schokolade, Kaffee und Kosmetika, gefunden. Dieses konnte einem Diebstahl aus einem weiteren Supermarkt in der Raiffeisenstraße in Ganderkesee zugeordnet werden.

Die beiden Männer, 27 und 29 Jahre alt und wohnhaft in Weißrussland, wurden vorläufig festgenommen. Sie wurden am Mittwoch, 20. März 2019, einem Richter am Amtsgericht Delmenhorst vorgeführt. Dort wurden sie am Nachmittag zu einer Haftstrafe von fünf Monaten ohne Bewährung bzw. vier Monaten mit Bewährung verurteilt.

