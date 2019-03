Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Goldschmuck gefunden +++ Eigentümer gesucht

Delmenhorst (ots)

Anwohner im Stadtteil Düsternort/Brendel haben am Dienstag, 05. März 2019, einen goldenen Fingerring und ein goldenes Armband in ihrem Garten gefunden, nachdem sie zuvor zwei unbekannte Personen in ihrem Garten gesehen hatte. Die Personen flüchteten, nachdem sie angesprochen wurden.

Da es sich bei den Findern nicht um die Eigentümer des Schmucks handelt, geht die Polizei davon aus, dass es sich um Diebesgut aus einer noch nicht bekannten Tat handelt.

Wer Hinweise zu den rechtmäßigen Eigentümern des Schmucks geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (277952).

