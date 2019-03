Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Warnung vor dem Enkeltrick

Delmenhorst (ots)

In Wüsting und Hude erhielten am Vormittag vom Donnerstag, 14. März 2019, viele Anwohner Anrufe von vermeintlichen Verwandten. In allen Fällen erkannten die angerufenen Personen den sogenannten 'Enkeltrick' bzw. Abwandlungen und beendeten die Gespräche.

Die Betrüger rufen bei meist älteren Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder gute Bekannte aus und bitten um Bargeld. Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht. Oft werden die Betroffenen durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Sobald das Opfer zahlen will, wird ein Bote vorbeigeschickt.

Ähnlich wie bei den schon oft zitierten 'falschen Polizeibeamten' ist gesundes Misstrauen der beste Schutz. Finanzielle oder familiäre Verhältnisse sollten nicht am Telefon preisgegeben werden. Im Idealfall werden diese Telefonate sofort beendet. Familienangehörige und natürlich die Polizei sollten über derartige Anrufe informiert werden.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell