Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein schwarzer Renault Megane wurde am Montag, 04. März 2019, zwischen 15:30 und 20:10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Brake beschädigt.

Eine Mitarbeiterin des Marktes in der Weserstraße stellte ihren Pkw in einer Parklücke ab und musste bei ihrer Rückkehr Unfallschäden am Renault feststellen. Auf der Beifahrerseite war eine Tür verbeult und verkratzt. Der entstandene Schaden wurde mit etwa 1.000 Euro beziffert.

Zeugen, die am Nachmittag Beobachtungen auf dem Parkplatz des Supermarktes gemacht haben und Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (268484).

