Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Aufmerksamer Zeuge sorgt für Aufklärung eines Umweltdelikts

Delmenhorst (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montag, 04. März 2019, gegen 17:15 Uhr, eine Umweltstraftat in Ovelgönne beobachtet.

Der Zeuge teilte der Polizei mit, dass ein Mann alte Autoreifen aus einem Transporter lud und an einem Altglascontainer am Dorfplatz in Ovelgönne/Frieschenmoor ablegte. Da der Zeuge die Kennzeichen des Transporters ablesen und weitergeben konnte, wurde der Verursacher wenig später angetroffen.

Gegen den 26-jährigen Mann aus Bayern wurde ein Strafverfahren eingeleitet. In seinem Transporter befanden sich noch weitere Altreifen.

