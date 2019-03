Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Suche nach vermisster männlicher Person

Delmenhorst (ots)

In den frühen Abendstunden des 02.03.2019 wurde dem Polizeikommissariat Nordenham mitgeteilt, dass eine männliche Person (51 Jahre) im Bereich Phiesewarden verschwunden sei. Die Person sei desorientiert und laufe an einem Rollator. Trotz einer umfangreichen Absuche mit einem großen Aufgebot an Rettungskräften (Polizei, Feuerwehr, Rettungshunde und Mantrailer) konnte die Person bis spät in der Nacht nicht aufgefunden werden, so dass die weitere Suche aufgrund der Dunkelheit unterbrochen wurde. In den frühen Morgenstunden wurde die Suche wieder aufgenommen und nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde der Vermisste am Sonntag um 09:21 Uhr in Nordenham, Friedrich-August-Hütte, aufgefunden. Über seinen Aufenthalt in der letzten Nacht konnte dieser keine konkreten Angaben machen. Nach einer ärztlichen Überprüfung wurde er zu seiner Wohnanschrift unter Aufsicht verbracht.

