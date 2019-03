Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Einbruch in Einfamilienhaus, Unfall mit leicht verletzter Person

Delmenhorst (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus:

Am Freitag, 01.03.2019, 13:00 Uhr bis 22:00 Uhr, drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Braker Zeisigstraße ein und entwendeten u. a. Schmuck und Armbanduhren. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter, alleinbeteiligter Fahrzeugführerin:

Am Samstag, 02.03.2019, gegen 00.50 Uhr, kam es auf der Landesstraße 865 in Elsfleth Moorhausen zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Oldenburgerin befuhr mit ihrem VW Polo die Landesstraße aus Richtung Oldenburg kommend. Kurz hinter der "Schwimmenden Insel" kam sie aus unbekannter Ursache in der dortigen Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Die Fahrzeugführerin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell