POL-DEL: Polizei Nordenham: Verstöße gegen Pflichtversicherungsgesetz, Unfallflucht, Fahren unter BTM-Einfluss, Beschädigte Fahrzeuge nach Rettungshubschraubereinsatz

Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Das neue Versicherungsjahr für Mofa und Roller beginnt wiederkehrend zum 01.03. eines jeden Jahres. Bis Ende Februar haben die jeweiligen Fahrzeughalter Zeit, einen neuen Versicherungsvertrag abzuschließen, um fristgerecht ein neues Versicherungskennzeichen zu erhalten. Am Freitag,01.03., sind im Bereich des Polizeikommissariates Nordenham bereits die ersten Fahrzeuge aufgefallen, die ein vorgeschriebenes neues Versicherungskennzeichen nicht montiert hatten. Die jeweiligen Fahrzeugführer wurden durch die eingesetzten Beamten kontrolliert und es wurden Strafverfahren (Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz) eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde den Personen ohne gültigen Versicherungsschutz untersagt.

Führen eines PKW unter dem Einfluss von Drogen

Am Freitag, 01.03.2019, um 22:07 Uhr, kontrollierten die Beamten des PK Nordenham einen PKW auf der Rahdener Straße in Nordenham. Bei der Überprüfung des 34 Jahre alten Nordenhamer Fahrzeugführers wurden Hinweise auf den Konsum von illegalen Drogen festgestellt. Von dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (Verkehrsunfallflucht)

Am Freitag, 01.03.2019, 07:20 Uhr, kam es in Butjadingen, Straße Roddens (im Bereich Pumpe), zu einem Verkehrsunfall. Laut Angaben eines Busfahrers, der im dortigen Bereich gehalten habe, sei durch ein entgegenkommendes Treckergespann (landwirtschaftliche Zugmaschine mit angehängtem Gülleanhänger) der Außenspiegel des Busses beschädigt worden. Der Fahrer des Treckers habe aber seine Fahrt fortgesetzt, ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Wer Hinweise zu dem Vorfall, insbesondere zu dem unfallverursachenden Trecker machen kann, setze sich bitte mit der Polizei in Nordenham ( Tel.: 04731/9981-0 ) in Verbindung.

Beschädigte Fahrzeuge nach Rettungshubschraubereinsatz

Am Freitagvormittag, 01.03.2019, gegen 12:45 Uhr, kam es im Bereich der Stadt Nordenham zu einem Notfall, bei dem der Rettungshubschrauber angefordert wurde. Dieser landete im Bereich eines Parkplatzes beim Midgardhafen. Bei der Landung wurden auf dem Parkplatz Steine hochgeschleudert, die dort ordnungsgemäß parkende Fahrzeuge beschädigt haben. Bekanntgewordenen Vorfälle wurde durch die Polizei aufgenommen. Die Polizei bittet zusätzlich, dass die Fahrzeugführer der dort zu dem Zeitpunkt abgeparkten PKW ihre Fahrzeuge auf eventuelle Schäden überprüfen.

