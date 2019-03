Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfall mit Trunkenheit, Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit Trunkenheit: Am Sonntag, 03.03.2019, 05:08 Uhr, befährt ein 19 Jahre alter Delmenhorster mit einem PKW die Düsternortstraße in Richtung Elbinger Straße. Nach Durchfahren einer leichten Rechtskurve im Bereich Kolberger Straße gerät er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen zwei auf dem rechten Parkstreifen stehende Fahrzeuge. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass der 19-Jährige eine Atemalkoholkonzentration von 2,17 Promille aufweist. Daraufhin erfolgen eine Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Die Schadenshöhe wird auf ca. 19000,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger: Am Samstag, 02.03.2019, 18:20 Uhr, ereignet sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Oldenburger Straße / Dwoberger Straße / Brauenkamper Straße. Eine 47 Jahre alte Delmenhorster PKW-Fahrerin befährt die Oldenburger Straße stadteinwärts und biegt nach links in die Dwoberger Straße ab. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einem 68 Jahre alten Fußgänger, der die Dwoberger Straße in Richtung Wildeshauser Straße überquert. Der 68-Jährige wird auf die Fahrbahn geschleudert und schwer ( nicht lebensgefährlich ) verletzt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1500,- Euro.

