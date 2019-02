Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trunkenheitsfahrt in Berne

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 20. Februar 2019, gegen 1:10 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Brake einen VW Passat in der Weserstraße in Berne.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 34-jährige Pkw-Fahrer aus Berne unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Alco-Test führte zu einer Atemalkoholkonzentration von 1,32 Promille.

Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

