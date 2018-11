POL-DEL: LK Oldenburg: Trunkenheit im Verkehr in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Weil sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, wurde eine 68-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Dötlingen am Dienstag, 27. November 2018, 14:15 Uhr, in der Straße Am Krandel angehalten und kontrolliert.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein von ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille.

Der 68-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein einbehalten. Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren zu.

