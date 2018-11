POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst

Delmenhorst (ots) - Zwei Personen wurden am Donnerstag, 22. November 2018, 19:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst leicht verletzt.

Ein 24-jähriger Mann aus Oldenburg befuhr die Autobahn 28 mit seinem Kleintransporter in Richtung Bremen. An der Anschlussstelle Adelheide wollte er die Autobahn verlassen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er mit seinem Fahrzeug in der Rechtskurve zu weit nach links und überfuhr die abgesenkte Schutzplanke. Der Transporter fiel auf die Seite und blieb im bewachsenen Sichtdreieck der Anschlussstelle liegen.

Der 24-Jährige und seine 22-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Oldenburg, wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wurde mit 5.000 Euro angegeben.

