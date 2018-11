POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstag, 20. November 2018, zwischen 17:10 und 18:45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Schopenhauerstraße in Delmenhorst eiingebrochen.

Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Zum erlangten Diebesgut konnten noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Der Schaden an einer aufgehebelten Tür wurde auf ungefähr 500 Euro geschätzt.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen (1393793).

