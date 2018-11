POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verursacherin eines Verkehrsunfalls flüchtet +++ Aufmerksamer Zeuge beobachtet den Vorfall und sorgt für schnelle Aufklärung

Delmenhorst (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstag, 20. November 2018, 15:10 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Ludwig-Kaufmann-Straße in Delmenhorst beobachtet und gesehen, wie sich die Verursacherin vom Unfallort entfernte.

Ein 45-jähriger Mann aus Delmenhorst parkte seinen VW auf dem Parkplatz einer Bankfiliale. Als er ca. zehn Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wurde er vom Zeugen auf den Unfall und den Schaden aufmerksam gemacht. Er hatte sich zudem das Kennzeichen vom verursachenden Fahrzeug notiert. Die verständigten Beamten der Polizei schätzten den Schaden am VW auf ungefähr 500 Euro.

Die Verursacherin, eine 30-jährige Delmenhorsterin, wurde an ihrer Wohnanschrift angetroffen. An ihrem Toyota konnten Schäden festgestellt werden, die mit den entstandenen Schäden am VW übereinstimmten. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell