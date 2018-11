POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 17.11.2018

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Kellerraum eines MFH aufgebrochen

In dem Zeitraum vom 12.11.2018, 12.00 Uhr, bis zum 16.11.2018, 19.00 Uhr, brachen unbek. Täter einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Düsternortstraße in Delmenhorst auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Schraubendreher entwendet. Der Schaden wird auf 10 Euro geschätzt.

Delmenhorst: Tageswohnungseinbruch

Am 16.11.2018, zwischen 17.52 Uhr und 19.30 Uhr, brachen unbek. Täter die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Thüringer Straße in Delmenhorst auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und ein Laptop entwendet. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

