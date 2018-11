POL-DEL: LK Wesermarsch: Erneutes Fahren ohne Fahrerlaubnis in Brake +++ Sicherstellung eines Rollers wird geprüft

Delmenhorst (ots) - Weil er in der Dunkelheit ohne Beleuchtung unterwegs war, wurde am Donnerstag, 15. November 2018, 19:50 Uhr, der Fahrer eines Motorrollers in Brake kontrolliert.

Er fiel den Beamten in der Kirchstraße auf und wurde gestoppt. Zuvor gingen bereits mehrere Anrufe bei der Polizei ein, in denen das unbeleuchtet Kraftrad von besorgten Bürgern gemeldet wurde. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Den 26-jährigen Mann aus Elsfleth erwartet ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Da der Mann in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte auffällig war und auch schon eine entsprechende Haftstrafe verbüßen musste, wird aktuell eine Sicherstellung des Rollers geprüft.

