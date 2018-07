POL-DEL: LK Oldenburg: Frau bei Verkehrsunfall in Hatten leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Verletzt wurde eine 58-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Hatten.

Sie war am Mittwoch, 04. Juli 2018, gegen 09:00 Uhr, auf dem Radweg der Bümmersteder Straße in Richtung Sandkrug unterwegs. In gleicher Richtung befuhr ein 52-jähriger Mann aus Polen die Straße mit seinem Kleintransporter. An der Anschlussstelle Sandkrug wollte er auf die Autobahn 29 in Richtung Osnabrück auffahren. Beim Abbiegevorgang übersah er die Radfahrerin, sodass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Die 58-Jährige kam in der Folge zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell