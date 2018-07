POL-DEL: LK Wesermarsch: Zeugin einer Verkehrsunfallflucht in Brake gesucht

Delmenhorst (ots) - Eine Zeugin einer Verkehrsunfallflucht wird von der Polizei Brake gesucht. Sie kam am Dienstag, 04. Juli 2018, gegen 12:30 Uhr, in eine Schlachterei in der Bahnhofstraße in Brake und teilte mit, dass sie soeben einen Verkehrsunfall beobachtet hatte.

Dabei hatte ein Sattelzug aus den Niederlanden einen weißen Kleinwagen beschädigt. Der Unfallverursacher konnte im Hafenbereich angetroffen werden.

Um den Unfallhergang klären zu können, bittet die Polizei Brake die Frau, sich unter 04401/935-0 zu melden. Sie hatte in der Schlachterei einen Zettel mit dem Kennzeichen des Verursachers abgegeben, ist bislang aber namentlich nicht bekannt.

