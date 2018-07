POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 - Verursacher hat keinen Führerschein

Delmenhorst (ots) - Leichte Verletzungen zog sich ein 37-jähriger Mann aus Polen bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 zu.

Er war am Dienstag, 03. Juli 2018, gegen 23:18 Uhr, mit seinem VW Golf in Richtung Oldenburg unterwegs. In Höhe der Tank- und Rastanlage Huntetal (Gem. Wardenburg) kollidierte sein Fahrzeug zunächst mit der Mittelschutzplanke, geriet ins Schleudern und prallte dann gegen die Außenschutzplanke. Der VW kam nach den Zusammenstößen entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen und blockierte diese teilweise.

Zu nennenswerten Beeinträchtigungen des Verkehrs kam es aber nicht.

Der Fahrzeugführer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen an der Schulter. Eine Behandlung im Krankenhaus lehnte er aber ab.

Die Schäden am fast 15 Jahre alten Fahrzeug wurden auf mindestens 2.500 Euro geschätzt. Es kann von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen werden. Zudem entstanden Schäden an den Schutzplanken, die mit ca. 2.000 Euro angegeben wurden.

Im Laufe der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnpolizei fest, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er zur Sicherung des Verfahrens vorab eine Geldstrafe zahlen.

