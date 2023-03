Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der BAB27 ++++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

Am gestrigen Donnerstag (30.03.2023) ereignete sich auf der BAB 27 im Bereich der Baustelle an der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd, in Fahrtrichtung Walsrode, ein Verkehrsunfall. Eine 69-jährige Cuxhavenerin verringerte verkehrsbedingt im Bereich der Baustelle ihre Geschwindigkeit. Ein unmittelbar hinter ihr befindlicher 20-jährige Beverstedter erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Transporter auf den Peugeot auf. Die 87-jährige Beifahrerin des Peugeot wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe der beteiligten Fahrzeuge wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Die BAB 27 wurde im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt.

Am Donnerstag (30.03.2023) gegen 16:45 Uhr kollidierte im Kurvenbereich der Bergstraße in 27624 Geestland, OT Bad Bederkesa, ein Bus mit einem in einer Parkbucht geparkten VW Passat. Zuvor kam dem 24-jährigen Busfahrer auf der engen Fahrbahn ein Pkw entgegen, welcher schließlich den Fußweg benutzte, um an dem Bus vorbeizukommen. Um eine Kollision mit diesem Pkw zu verhindern, lenkte der Busfahrer nach rechts und touchierte den VW Passat eines 33-jährigen. Es entstand Sachschaden am Bus sowie am Passat. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Der unbekannte, entgegenkommende Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der/Die Fahrzeugführende des unbekannten Pkw sowie mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell