Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pedelec-Fahrerin übersehen + Werkzeug entwendet + Firmenfahrzeug aufgebrochen

Cuxhaven (ots)

Pedelec-Fahrerin übersehen

Loxstedt. Am 07.09.2021 gegen 13.40 Uhr beabsichtigte ein 53-jähriger Mann mit seinem BMW von der B 71 nach rechts in Fahrtrichtung Bremerhaven abzubiegen und übersah hierbei eine 40-jährige Pedelec-Fahrerin, welche aus Fahrtrichtung Bremerhaven kommend in Fahrtrichtung Loxstedt fuhr. Die Radfahrerin verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht.

+++++++++++++++++++++++

Werkzeug entwendet

Schiffdorf/Bramel. In dem Zeitraum zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen öffneten zurzeit noch Unbekannte einen ordnungsgemäß verschlossenen Baucontainer in der Lange Straße und entwendet Werkzeug. Die Schadenshöhe beträgt ca. 900 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Schiffdorf unter der Telefonnummer: 04706/948-0.

+++++++++++++++++++++++

Firmenfahrzeug aufgebrochen

Loxstedt. In der Lindenallee wurde in dem Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus ein Firmenwagen aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt 4500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Schiffdorf unter der Telefonnummer: 04706/948-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell